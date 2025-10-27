قهوجي: سندعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات العراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، أن حزبها منذ تأسيسه عام 2005 وحتى اليوم كان ولا يزال حليفاً حقيقياً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأشارت قهوجي في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن حزب الإصلاح التركماني لم يشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية كقائمة مستقلة، وبدلاً من ذلك، أطلقوا رسمياً حملتهم لدعم القائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في احتفال عام بمناسبة ذكرى مولد نبي الإسلام.

وبخصوص أسباب هذا القرار، قالت: نحن ندعم قائمة تقوم على مشروع وخطوة عملية تستجيب لمطالب شعب كوردستان؛ قائمة كانت دائمًا ناجحة في الانتخابات وأسهمت في تحقيق كوردستان آمنة ومستقرة.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانوا قد طلبوا أي منصب مقابل هذا الدعم، قالت قهوجي: لقد قدمنا رسميًا طلبنا إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد تم التأكيد لنا أنه بناءً على نتائج الانتخابات، سيتم تخصيص منصب وزاري لحزبنا ضمن تشكيلة حكومة الإقليم القادمة، وقد وافقوا على الطلب.

وشددت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني على أن دعمهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني يقوم على أساس الثقة والاعتقاد بالرئيس بارزاني وسياسات الحزب، وليس فقط من أجل الحصول على منصب.

وأضافت: نحن واثقون أن حقوق المكونات ستُصان من جانب الرئيس بارزاني.