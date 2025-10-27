تدشين محطة نقل الغاز الطبيعي في قضاء سيميل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يُفتَتح غداً الثلاثاء، محطة نقل الغاز الطبيعي إلى محطة الكهرباء في قضاء سيميل بمحافظة دهوك، ضمن مشاريع البنى التحتية الاقتصادية الاستراتيجية في إقليم كوردستان ومنطقة كواش الصناعية.

ويهدف المشروع إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى محطة كواشي لتوليد الطاقة بقدرة 1000 ميغاواط، في خطوة أساسية نحو توفير طاقة بديلة ونظيفة للمنطقة.

وقد تم إنشاء خط أنابيب بطول 198 كيلومترًا بتكلفة إجمالية بلغت 591 مليون دولار، بتنفيذ شركة "كار".

وتعد محطة دهوك الغازية لتوليد الطاقة، والمعروفة أحيانًا بمحطة كواشي، من المشاريع الحيوية لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط.

ويشرف على تنفيذ المشروع مجموعة "ماس القابضة" بموجب عقد مع حكومة إقليم كوردستان، وفق نظام البناء والتملك والتشغيل.