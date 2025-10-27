بتوجيه من مسرور بارزاني.. انطلاق مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، المهندس آري أحمد قادر، أن أعمال مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في أربيل ستنطلق خلال فترة قصيرة، وبتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مشدداً على أن المشروع يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة الإقليم.

وفي تصريح لموقع كوردستان24، اليوم الاثنين، قال آري أحمد قادر، إن انطلاق أعمال المشروع سيكون خلال أسبوع وحتى عشرة أيام، وفق توجيهات رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن المشروع يتألف من قسمين؛ القسم الأول يشمل إنشاء محطة المعالجة في قرية (عارەبكەند)، والتي ستنفذها شركة إيتوتشو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتكلفة 200 مليون دولار، ممولة من قرض ياباني. أما القسم الثاني، فستتولى تنفيذه الشركة المحلية (آوزان) بتكلفة 579 مليون دولار من ميزانية إقليم كوردستان، ويشمل إنشاء جزء من محطة المعالجة وتمديد عدة خطوط رئيسية لنقل مياه الصرف الصحي في أربيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف آري أحمد قادر أن المشروع سيُنفذ على مساحة 205 دونم، وستتمكّن المحطة من معالجة 840 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً.

وأوضح أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع المشروع ليشمل معالجة جميع مياه الصرف الصحي في أربيل، ومن المتوقع أن يستمر المشروع في تقديم خدماته للمدينة لمدة تصل إلى 30 عاماً وفق الخطة الموضوعة.

وأكد أن أعمال المشروع، وفق الاتفاق مع الشركة اليابانية، ستستغرق عامين ونصف العام، بالإضافة إلى سنتين لإدارة المشروع، بينما ستستكمل الشركة المحلية تنفيذ أعمالها خلال 18 شهراً.

وأشار المدير العام إلى أن جميع أعمال المشروع ستتم وفق المعايير العالمية وبأعلى مستويات الجودة من حيث التنفيذ والمعدات.