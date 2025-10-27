خبير: المرشحون الكورد أنفقوا أقل المبالغ على الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد خبير في الإعلام الرقمي، اليوم الاثنين، أن المرشحين الكورد أنفقوا خلال الثلاثين يوماً الماضية أقل المبالغ على رعاية منشوراتهم وشعاراتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحاً أن تشهد الأيام المقبلة زيادة ملحوظة في حجم إنفاقهم الدعائي.

وقال الخبير والمدرّب في الإعلام الرقمي، ريباز أحمد، لموقع كوردستان24، إن "عدد الإعلانات التي نُشرت في العراق عبر شركة (ميتا) المالكة لفيسبوك وإنستغرام، منذ الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة عام 2021 وحتى الآن، بلغ 720 ألفاً و53 إعلاناً، بإجمالي إنفاق وصل إلى 8 ملايين و886 ألفاً و988 دولاراً".

وأضاف أن "أعلى إنفاق منذ آب (أغسطس) 2021 وحتى الآن كان من نصيب المكتب الانتخابي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمبلغ بلغ 101 ألف و885 دولاراً".

وأوضح أحمد أنه "على مستوى الأفراد، كان المرشح محمود حسين القيسي من القائمة رقم (241) الأعلى إنفاقاً خلال انتخابات 2021، إذ بلغت قيمة إعلاناته الممولة 51 ألفاً و572 دولاراً".

وأشار إلى أنه "منذ 25 أيلول (سبتمبر) 2025 وحتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أنفقت القوائم والمرشحون الكورد أقل المبالغ على الإعلانات الممولة، إلا أنه من المتوقع أن يطلقوا خلال الأيام المقبلة حملات دعائية مكثفة، ما قد يرفع معدلات الإنفاق بشكل لافت حتى يوم الاقتراع".

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.