ياسين كريم: أكدنا بالأدلة العلمية دفن خمسة وأربعون جنيناً كوردياً لم يروا النور بعد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس المؤتمر الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد، د. ياسين كريم، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، على دور العلم في تعريف المجتمع الدولي بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، مشدداً بالقول: نحن الأكاديميون شعلة التنوير في هذا الملف، ونريد أن نقول للعالم بأسره إننا كنا ضحية لجريمة لا مثيل لها.

وأوضح كريم أن الأدلة العلمية في الطب العدلي أثبتت أن أكثر من 182 ألف مواطن بريء دُفنوا أحياء. واستشهد كمثال مؤلم بـ المقبرة الجماعية في “حَزَر – جافايتي” قائلاً: في تلك المقبرة وحدها، وُجد خمسة وأربعون جنيناً كانوا في بطون أمهاتهم لحظة استشهادهم، وقد تأكد ذلك من خلال الصور الطبية الجنائية.

وأشار إلى أن جميع الهجمات التي استهدفت الشعب الكوردي، من زمن النظام البعثي وحتى هجمات تنظيم داعش على الإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين وقوات البيشمركة، كان هدفها محو الهوية القومية للشعب الكوردي.

وفي ختام كلمته، تقدّم رئيس المؤتمر بالشكر والتقدير إلى الرئيس مسعود بارزاني على دعمه وتوجيهاته المستمرة في ملف المقابر الجماعية، كما أعرب عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ولـ مكتب رئاسة حكومة الإقليم على رعايتهم ودعمهم الرئيس لإقامة هذا الجهد العلمي.