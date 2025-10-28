رئيس الحكومة خلال افتتاحه خط غاز أربيل-دهوك: نمدّ يد التعاون لبغداد في مجال الطاقة ونتطلع لدعم متبادل يخدم المصلحة المشتركة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، خط أنبوب إيصال الغاز الطبيعي من أربيل إلى دهوك بطول 198 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي تولت تنفيذه شركة (كار كروب) بتكلفة 591 مليون دولار.

وفي كلمة له ألقاها خلال مراسم الافتتاح في دهوك، أعرب رئيس الحكومة عن تهانيه للمستثمرين والشركة المنفذة وكافة الكوادر الهندسية التي ساهمت في إنجاح المشروع.

مبيناً أن هذا الخط يأتي كحل جذري لتشغيل محطة كهرباء محافظة دهوك بكامل طاقتها، والتي واجهت في السابق تحديات في التشغيل بسبب نقص وقود الديزل.

وأكد أن هذا الإنجاز يندرج ضمن البرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان، الهادف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بغية تقديم خدمات شاملة وكل ما يليق بالمواطنين.

وكشف رئيس الحكومة عن تضاعف إنتاج الغاز في الإقليم، بفضل الاستثمارات الحكومية ودعم شركات القطاع الخاص، مما يضع إقليم كوردستان في موقع يؤهله ليصبح مصدراً لتزويد العراق والمناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية.

وتطرق إلى الفوائد المتعددة للمشروع، موضحاً أنه بالإضافة إلى دوره في تحقيق هدف الحكومة بتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة عبر مشروع روناكي، فإنه سيسهم في خلق بيئة أنظف عبر الاستغناء عن الديزل الملوث، كما سيخفض التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة وبالتالي تخفيف العبء عن المواطنين.

وبيّن رئيس الحكومة أن العمل مستمر لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لكامل إقليم كوردستان بحلول العام المقبل.

وفي رسالة سياسية واقتصادية مهمة، شدد رئيس الحكومة بقوة على أن الموارد الطبيعية في الإقليم، من نفط وغاز ومعادن، هي ثروة وطنية ملك لجميع أهالي كوردستان، وليست ملكاً لأي شخص أو حزب أو طرف سياسي.

لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الثروات تُستخدم بشكل عادل لخدمة كافة المحافظات والمدن في الإقليم.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع بغداد، أبدى رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لمساعدة الحكومة الاتحادية في قطاع الطاقة، مستدركاً أن الإقليم يتطلع أيضاً إلى دعم مماثل من الحكومة الاتحادية.

موضحاً أن هذا الدعم المتبادل ضروري لتمكين الإقليم من إيصال الخدمات الضرورية إلى المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والمدن العراقية الأخرى، وبالتالي تعزيز قدرة الإقليم على مساعدة الحكومة الاتحادية بشكل أوسع.

كما أعلن رئيس الحكومة عن المضي قدماً في مشاريع طاقة أخرى، مثل مد أنبوب الغاز بين كورمور وجمجمال، بالإضافة إلى برامج مستقبلية لتبني الطاقة الشمسية عبر تقديم قروض مصرفية ميسرة للمواطنين.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه الشكر لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وفريق "روناكي" والشركات المنفذة على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي واجهت المشروع.

مجدداً دعوته للمواطنين إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء لدعم ديمومة هذه المنجزات.