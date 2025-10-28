مسرور بارزاني: نريد أن تصبح كوردستان مصدراً للكهرباء لعموم العراق

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن رغبته في أن تصيح كوردستان مصدراً للكهرباء لعموم العراق والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك، في كلمةٍ لرئيس حكومة كوردستان خلال تدشين مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، في مدينة دهوك.

وقال مسرور بارزاني: نريد أن نجعل كوردستان مصدراً لتوفير الكهرباء لجميع أنحاء العراق والمناطق المحيطة به.

معتبراً أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك "سيساهم في تحقيق بيئة أنظف، لأن الديزل يُسهم في التلوث البيئي".

وأكّد مسرور بارزاني أن حكومته ستقدم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم "ضخت استثمارات أكبر في قطاع الغاز مع شركتي دانة غاز وكار، وقد تضاعف إنتاج الغاز الآن، مما سيساعدنا على توفير المزيد من الكهرباء".

وأوضح رئيس الحكومة أن كوردستان "مكان غني بالثروات الطبيعية سواء الغاز أو النفط أو المعادن، وهذه الثروة الطبيعية ملك لجميع شعب كوردستان وليست ملكا لأي حزب أو شخص".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل- دهوك "مشروع استراتيجي ومهم للغاية وسيساعد في زيادة إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء إقليم كوردستان".