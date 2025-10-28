مسرور بارزاني: ثروات الإقليم الطبيعية ملكٌ لشعب كوردستان وليست لأي حزب أو شخص

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الإقليم مكانٌ غنيٌ بالثروات الطبيعية، سواء الغاز أو النفط أو المعادن.

وقال إن ثروات الإقليم الطبيعية "ملكٌ لجميع شعب كوردستان وليست حكراً لأي حزب أو شخص.

جاء ذلك، في كلمةٍ لرئيس حكومة كوردستان خلال تدشين مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، في مدينة دهوك.

وأوضح رئيس الوزراء، أن حكومته ستقدم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان.

مشيراً إلى أن حكومة الإقليم "ضخت استثمارات أكبر في قطاع الغاز مع شركتي دانة غاز وكار، وقد تضاعف إنتاج الغاز الآن، مما سيساعدنا على توفير المزيد من الكهرباء".

وقال مسرور بارزاني: نريد أن نجعل كوردستان مركزًا لتوفير الكهرباء لجميع أنحاء العراق والمناطق المحيطة به، سيساهم هذا المشروع في تحقيق بيئة أنظف، لأن الديزل يُسهم في التلوث البيئي.

وأكّد رئيس الوزراء إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل- دهوك "مشروع استراتيجي ومهم للغاية وسيساعد في زيادة إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء إقليم كوردستان".

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله في أن تتمكن حكومته من تقديم المزيد من الخدمات لشعب إقليم كوردستان من خلال المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تطلقها التشكيلة التاسعة.