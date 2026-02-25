المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في جنيف المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار/مارس، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا الاجتماع يرمي إلى "تحضير لقاء ثلاثي مع روسيا" يُتوقع عقده "مطلع آذار/مارس" لمحاولة إيجاد حل للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم عمروف إلى أن اللقاء الأوكراني الأميركي سيُعقد في جنيف.

وفي تطور آخر أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في منطقة سمولينسك في غرب روسيا الیوم الأربعاء 25 شباط/فبرایر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين.

وقال أنوخين في مقطع فيديو عبر تطبيق تلغرام "توفي أربعة موظفين في الشركة"، مشيرا إلى أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأشار إلى أن هذا الهجوم استهدف شركة تقع في مدينة دوروغوبوج وتقوم، بحسب موقعها الإلكتروني، بتصنيع "الأسمدة والمنتجات الصناعية".



المصدر: فرانس برس