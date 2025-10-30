مسـرور بارزاني: مرشحو الديمقراطي الكوردستاني سيعملون على تنفيذ جميع مواد الدستور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، مجدداً أن مرشحيهم يدافعون عن حقوق جميع أبناء العراق وإقليم كوردستان، ويتوجهون إلى بغداد لتنفيذ جميع المواد الدستورية.

وقال مسرور بارزاني اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025، عقب مراسم، زرع أول شجرة في مشروع الحزام الأخضر في أربيل، للصحفيين: "نحن نشارك بشكل فعال جداً في الانتخابات لدعم مرشحي الحزب".

وأضاف: أن "مرشحي الحزب في برلمان العراق القادم يستطيعون الدفاع عن حقوق جميع أبناء العراق من خلال تنفيذ جميع المواد الدستورية، باعتبارها عاصمة الحكومة الاتحادية، يجب أن يكون لنا مشاركة فعالة حتى نؤكد على تنفيذ جميع النقاط الدستورية".

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد مرة أخرى أن مرشحيهم في البرلمان سيدافعون عن حقوق جميع شعب العراق، "وليس فقط عن حقوقنا نحن".