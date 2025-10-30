الرئيس بارزاني يلتقي عدداً من الأمهات وعائلات الشهداء والبيشمركة والنساء المناضلات في دهوك

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مدينة دهوك، مع جمعٍ من الأمهات وعائلات الشهداء والبيشمركة والنساء المناضلات.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمةً أمام الحاضرين، عبّر فيها عن احترامه وتقديره لعوائل الشهداء، وقال: "باستثناء الله، نحن لا ننحني لأحد، وإنما ننحني فقط لأمهات الشهداء وعوائلهم عشرات المرات".

كما تطرق الرئيس بارزاني إلى دور المرأة في مسيرة الحركة التحررية الكوردية عبر التاريخ، مشيراً إلى أن "دور النساء كان مؤثراً وفاعلاً في الثورات".

وقال الرئيس بارزاني: "من ثورة أيلول وحتى اليوم، كانت المرأة أباً وأماً ومعلمةً ومزارعةً، وقد استذكر العديد من النساء الصامدات والمناضلات". وأكد أن "تضحيات ونضال شعب كوردستان، إلى جانب دور وعزيمة المرأة الكوردية، تمثل أمانة عظيمة على عاتقنا، ولذلك فإن أي كلام يُقال بحق أمهات الشهداء وذويهم يبقى قليلاً".

يتبع..