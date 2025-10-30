إقليم كوردستان يحظر لعبة "Roblox" ويشدد على فلترة المحتوى غير اللائق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان أمراً وزارياً رسمياً يقضي بحظر لعبة "Roblox" الشهيرة، وإلزام جميع شركات الإنترنت العاملة في الإقليم بتنفيذ القرار فوراً.

وبحسب الوثيقة التي حملت توقيع وزير النقل والمواصلات، آنو جوهر، وصدرت بتاريخ 30 أكتوبر 2025، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة "لإعادة تنظيم باقات الإنترنت السريع" وحماية المجتمع.

ويستند القرار إلى توجيهات سابقة كانت الوزارة قد أصدرتها بتاريخ 17 أغسطس 2022، والتي شددت فيها على ضرورة حجب وفلترة البرامج والمواقع الإلكترونية غير اللائقة.

وقد تضمن الأمر الوزاري الجديد القرارات التالية:

- إضافة لعبة "Roblox" رسمياً إلى قائمة الحجب: نص القرار على إضافة اللعبة إلى قائمة التطبيقات والمواقع المحجوبة التي تم تحديدها مسبقاً، وذلك "كخطوة أولية".

- إلزام شركات الإنترنت بالتنفيذ: ألزم الأمر جميع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في إقليم كوردستان بالالتزام الكامل بقرار الحظر، ومنع الوصول إلى اللعبة ضمن باقات الإنترنت السريع التي تقدمها للمشتركين.

النفاذ الفوري: يدخل الأمر حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بناءً على مصلحة مجتمع إقليم كوردستان"، وبهدف حمايته من المحتوى الرقمي الذي قد يكون له تأثيرات سلبية.

وقد تم تعميم الأمر الوزاري على كافة الجهات المعنية، بما في ذلك المديريات العامة للبريد والمواصلات والدوائر الإدارية ذات الصلة، لضمان تطبيقه بشكل فوري. ويعكس هذا القرار توجهاً واضحاً نحو تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي المتاح للمستخدمين في الإقليم، خاصة فئة الأطفال والشباب.