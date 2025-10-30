ساسان عوني: مشروع الحزام الأخضر سيكون أساساً لمجتمع وحياة جديدة في أربيل وضواحيها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025، إلى أن مشروع الحزام الأخضر، كان لعدة سنوات مجرد خطة على الورق، وكان يُذكر كحلم بعيد وصعب التحقيق.

وجاء ذلك خلال مراسم إطلاق مشروع الحزام الأخضر في أربيل، حيث قال: "أصبح أحد الخطط المنسية في الخرائط واقعاً ملموساً".

وتحدث ساسان عوني قائلاً: نهنئ أهالي أربيل والمناطق المحيطة بها، ونقول لهم إن خطط رئيس حكومة إقليم كوردستان لتنظيف بيئة أربيل ليست فقط مشاريع الإنارة وإزالة آلاف المولدات وإغلاق المحطات وإنشاء عشرات الحدائق والمناطق الخضراء، بل أيضاً تنفيذ هذا الحزام الأخضر الذي سيجعل العاصمة وبيئتها وهواءها أكثر نقاءً".

وزير البلديات والسياحة أضاف: الحزام الأخضر هو سياسة تخطيطية لحكومة إقليم كوردستان، وأهدافه تقتصر على الحد من التوسع الأفقي والعشوائي لمدينة أربيل، وحماية وتطوير المناطق الريفية، والحفاظ على التراث والثقافة الكوردية، وإعادة المساحات المفتوحة للحد من ظاهرة الزحف العمراني، وزيادة نسبة المساحات الخضراء بهدف تحسين بيئة أربيل، بالإضافة إلى تطوير الزراعة وتربية الحيوانات والسياحة والأنشطة الترفيهية.

وتابع أن هذا المشروع سيكون أساساً لمجتمع وحياة جديدة في أربيل وضواحيها، وهذا المشروع يتبع عشرات المشاريع التي خطط لها رئيس الوزراء وأشرف على تنفيذها، ونرى نتائجها يومياً، وفي المستقبل سنرى نتائج جزء آخر منها.