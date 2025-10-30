الكرملين يؤكد أن تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت الرئاسة الروسية الخميس أن اختبارات الأسلحة الأخيرة التي أجرتها موسكو لم تكن نووية، وذلك بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وبرّر الرئيس الأميركي خطوته الخميس بالاشارة إلى "برامج اختبار تقوم بها دول أخرى"، من دون أن يذكر روسيا بالاسم.

وأعلنت موسكو خلال الآونة الأخيرة اختبار مسيّرة بحرية بقدرات نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي،

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس " في ما يتعلق بتجربتي بوسيدون وبوريفيستنيك، نأمل أن يكون الرئيس ترامب قد أُبلغ بشكل صحيح. لا يمكن اعتبار (التجربتين) اختبارا نوويا بأي شكل من الأشكال".

وأكد أنّ "كل الدول مهتمة بتطوير دفاعاتها"، ولكن هذه التجارب الأخيرة "لا تشكل اختبارا نوويا".

وأضاف بيسكوف أنّ "الرئيس ترامب أشار إلى تجارب نووية مفترضة في دول أخرى. حتى الآن، لم نتلقّ أي معلومات بشأن إجراء مثل هذه التجارب".

AFP