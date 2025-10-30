هيمن هورامي: نجاح كوردستان24 مبني على المهنية والابتعاد عن الإعلام الشعبوي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، أن كوردستان24 تمثل واحدة من وسائل الإعلام الرصينة، مشيراً إلى أن القناة استطاعت على مدى عشرة أعوام العمل بتناغم.

وأضاف هورامي في تصريح لـ كوردستان24، اليوم الخميس، أن من النقاط المهمة في عمل القناة التركيز على مبادئ الحكم الرشيد.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، هنأ هورامي جميع موظفي كوردستان24، مؤكداً أن العاملين لم يسعوا خلال هذه الفترة إلى نشر إعلام شعبوي بهدف جمع المشاهدين، بل تعاملوا مع الأخبار بتوازن وصدق، وهو ما يعد أحد أبرز أسباب تقدم القناة.

وتابع هورامي أن كوردستان24، على مدار العقد الماضي، لعبت دوراً بارزاً في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء القومي للفرد الكوردي، حيث استطاعت تحت مظلة الوعي الوطني إيصال أخبار موثوقة للمشاهدين الكورد.

وبمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس المؤسسة، يرى خبراء الإعلام أن كوردستان24 أدت دوراً وطنياً مهماً في نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة إلى الجمهور.

وتُعد كوردستان24 مؤسسة إعلامية كوردية تبث من إقليم كوردستان – العراق، تأسست في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتهدف إلى أن تكون مركزاً إعلامياً متميزاً في إيصال المعلومات بدقة وموضوعية وفق أسس مهنية، مع الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية في العمل الصحافي.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى إيصال الأخبار إلى أكبر عدد من المتابعين في أسرع وقت ممكن.