وفد حزب المساواة يناقش مستقبل السلام في تركيا مع أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في الاجتماع الثالث بين الطرفين هذا العام.

وأعلن الحزب في بيان أن الوفد، الذي يضم بروين بولدان ومدحت سانجار، ناقش مع أردوغان خطوات عملية السلام، وطرح آرائه وملاحظاته حول الوضع الحالي للعملية والمجتمع الديمقراطي والتطورات المستقبلية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع، الذي استمر لساعة، شهد مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

وكان أول اجتماع لوفد الحزب مع الرئيس التركي قد عقد في 10 نيسان/أبريل 2025، بمشاركة بروين بولدان والراحل سري ثريا أوندر، فيما انعقد الاجتماع الثاني في 7 تموز/يوليو 2025، بحضور بولدان وسانجار.

في السياق ذاته، أعلنت حركة حرية كوردستان التابعة لحزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن انسحاب عناصرها من الأراضي التركية، في خطوة وصفتها بـ"التاريخية"، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك عملاً بقرارات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني (PKK).

وقالت الحركة في بيانها، إن الحروب والصراعات في الشرق الأوسط شكّلت "تهديداً جديّاً لمستقبل الكورد وتركيا"، وهو ما دفع نحو بدء مسار جديد أطلقه عبدالله أوجلان في 27 شباط 2025، تحت شعار "السلام والمجتمع الديمقراطي"، بدعمٍ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.