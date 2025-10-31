تعليق حركة الطيران مؤقتاً في مطار برلين بعد رصد تحليق مسيّرات

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عُلقت حركة الطيران لنحو ساعتين في مطار برلين الجمعة بعد رصد تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجوائه، وفق ما صرح متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن الملاحة الجوية عُلقت بين الساعة 8,08 مساء (19,08 ت غ) و9,58، حيث تم تحويل "سلسلة كاملة من الرحلات الجوية" إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة إغلاق المطار.

وأضاف المتحدث "نفترض أن الخطر تم تجنبه في الوقت الحالي".

وأكدت الشرطة في ولاية براندنبورغ التي يقع فيها المطار أنها تلقت بلاغا عن مشاهدة طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم نشر سيارات دورية ومروحية.

وحذر القادة الألمان مرارا بشأن تزايد تهديد الطائرات المسيرة اثر مشاهدتها بشكل متكرر في أجواء المطارات والمواقع العسكرية الحساسة هذا العام.

كما علقت مطارات في الدنمارك والنروج وبولندا مؤخرا الملاحة الجوية بسبب رصد طائرات مسيرة ومناطيد مجهولة، في حين وجهت ألمانيا ورومانيا واستونيا أصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت هذه المزاعم.

وأبلغت ألمانيا عن العديد من حالات تحليق الطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة فوق قواعد عسكرية ومواقع صناعية وبنى تحتية حيوية أخرى.

وفي أوائل تشرين الاول/أكتوبر، رُصدت طائرات مسيرة فوق مدينة ميونيخ مرتين، ما أدى إلى إغلاق مطار المدينة وتعطيل رحلات آلاف المسافرين.

ودعا وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت ألمانيا إلى "إيجاد حلول جديدة لهذا التهديد الهجين"، بما في ذلك تعزيز قدراتها على كشف الطائرات المسيرة وتقييمها وربما إسقاطها.