تأخر الأمطار يثير القلق بين المزارعين في كوردستان

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس منظمة المزارعين العصريين، فارس حاجي حسين، من صعوبة إجراء عمليات الحرث والزراعة في حال استمرار تأخر الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وقال حاجي حسين في تصريحٍ لـكوردستان24، اليوم السبت، إن الأمطار كان من المفترض أن تهطل قبل نحو عشرة أيام، لضمان بدء زراعة القمح في موعدها الطبيعي.

وأضاف أن غياب هطول الأمطار خلال الـ20 إلى 25 يوماً القادمة سيجعل فرص الحرث ضئيلة، ويترك المزارعين بلا محصول.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن بعض المزارعين فقدوا الأمل في محاصيلهم، مؤكداً أن غياب الأمطار سيؤثر بشكل مباشر على نمو المحاصيل.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان جهودها لمواجهة تهديدات الجفاف والتغيرات المناخية، عبر تدشين العديد من السدود والبحيرات الاصطناعية ومشاريع المياه لضمان الأمن المائي في كوردستان.