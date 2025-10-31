آري أحمد: قريباً سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إعادة تدوير المياه الثقيلة بأربيل

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يكتمل قريباً مشروع إعادة تدوير المياه الثقيلة في أربيل، وهو أحد أهم المشاريع وسيتم استخدام المياه مرة أخرى بعد إعادة تدويرها لري المساحات الخضراء في أربيل.

وقال آري أحمد، المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، "في المرحلة الأولى، سيتم إزالة شبكة الصرف الصحي بطول 120 مترًا بالكامل، ثم سيتم نقلها إلى المحطة الرئيسية عبر عدة خطوط. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المشروع سيقوم بتجميع مياه الصرف الصحي قرب شارع 120 متراً وتصفيتها، ما يسمح باستخدام المياه مرة أخرى لأغراض مختلفة، حتى يمكن استخدامها لري الحزام الأخضر لمدينة أربيل.

مشيراً إلى ضرورة استخدام تلك المياه "لري المزروعات والحدائق والمتنزهات في أربيل وحتى استخدامها في بعض المصانع والمناطق الصناعية".

ويتمتع المشروع بالقدرة على معالجة 840 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والمجاري يوميًا.