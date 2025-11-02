البنتاغون: مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في البحر الكاريبي السبت، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا بحرية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز أف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الاميركية.

وأسفرت أكثر من 15 غارة أميركية على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.

وقال هيغسيث في منشور على منصة اكس إن الضربة أصابت "قاربا آخر لتهريب المخدرات... في منطقة البحر الكاريبي".

أضاف أن "هذا القارب، كغيره، معروف لدى استخباراتنا بتورطه في تهريب المخدرات"، مشيرا إلى أن "ثلاثة رجال من إرهابيي المخدرات كانوا على متنه أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. الارهابيون الثلاثة قتلوا جميعا".

ويعتبر خبراء أن الهجمات التي بدأت في بداية أيلول/سبتمبر ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين، كما أن واشنطن لم تقدم اي دليل يثبت مزاعمها حتى الآن.

وأكد هيغسيث أن واشنطن ستواصل "مطاردة... وقتل" تجار المخدرات المزعومين.

AFP