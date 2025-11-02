مقتل 23 شخصا في انفجار بأحد المتاجر في شمال المكسيك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرين السبت بانفجار في أحد المتاجر بشمال المكسيك، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال ألفونسو دورازو، حاكم ولاية سونورا، في مقطع فيديو أثناء إعلانه عن حصيلة الضحايا "للأسف، عدد من الضحايا الذين عثرنا عليهم كانوا قاصرين".

أضاف دورازو أن الناجين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة هيرموسيلو حيث وقع الانفجار.

وتابع "أمرت بإجراء تحقيق واسع وشفاف لتحديد أسباب الحادث ومعرفة المسؤولين عنه".

ووقع الانفجار في متجر والدو بوسط المدينة.

واستبعدت سلطات الأمن المحلية وقوع "هجوم" أو "حدث مرتبط بعمل عنيف" ضد المدنيين.

وقدمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في منشور على منصة اكس تعازيها "لأسر القتلى وأحبائهم".

AFP