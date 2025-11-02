إصابة عشرة اشخاص في حادث طعن على متن قطار في بريطانيا والسلطات توقف مشتبهين اثنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة البريطانية توقيف شخصين للاشتباه بصلتهما بحادث طعن جماعي على متن قطار متجه إلى لندن في ساعة متأخرة من مساء السبت، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص من بينهم تسعة يرجح أن تكون اصاباتهم "مهددة للحياة".

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى محطة السكك الحديدية في بلدة هانتينغدون الريفية الشرقية في كامبريدجشير، بعد ورود إنذار بشأن الهجوم وايقاف القطار هناك.

وقالت شرطة النقل البريطانية على منصة اكس "جرى نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى إثر عمليات طعن متعددة على متن قطار في كامبريدجشير. تسعة منهم يعتقد أن إصاباتهم مهددة للحياة"، مضيفة أن وحدات مكافحة الإرهاب تساعد في التحقيق.

وأكدت الشرطة أن القطار كان في طريقه من دونكاستر في شمال شرق البلاد إلى محطة كينغز كروس في لندن، وهو خط مزدحم وعادة ما تكون عربات القطارات مكتظة بالمسافرين.

وقال شاهد عيان لصحيفة التايمز إنه رأى رجلا يحمل سكينا كبيرا و"الدماء في كل مكان"، بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.

أضاف أن ركابا تعرضوا للدوس من آخرين أثناء محاولتهم الهرب، وسمع بعضهم يصرخون "نحن نحبك".

وصرح شهود آخرون لشبكة سكاي نيوز أنهم رأوا رجلا يحمل سكينا كبيرا على رصيف المحطة بعد توقف القطار. قبل أن يتعرض للصعق بمسدس كهربائي والتقييد من قبل الشرطة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة اكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا"، مضيفا "أفكاري مع كل المتضررين، وشكري لخدمات الطوارئ على استجابتهم".

وأوصى ستارمر أي شخص في المنطقة ب"اتباع نصيحة الشرطة"، في حين أفادت وزيرة داخليته شابانا محمود عن إلقاء القبض على شخصين.

- اصابات

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا قرابة الساعة 7,40 مساء بالتوقيت المحلي (19,40 ت غ)، بعد مغادرة القطار لمحطة بيتربورو.

في وقت متأخر السبت، كانت الشرطة تفتش القطار الذي يعتبر مسرح جريمة. وشاهد مصور وكالة فرانس برس أشخاصا يقتادون خارج المحطة بعد تغطيتهم ببطانيات.

وقالت خدمة الإسعاف في شرق انكلترا على منصة اكس أنها حشدت "استجابة واسعة النطاق" لمحطة هانتينغدون، شملت سيارات ومروحيات إسعاف ورجال انقاذ.

من جهتها، أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق كل خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث.

ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".

وتخدم الشركة محطات رئيسية في لندن وبيتربورو وكامبريدج ويورك وادنبره، وغالبا ما تكون القطارات مكتظة بالركاب.

وقال بول بريستو، رئيس بلدية كامبريدجشاير وبيتربورو، في منشور على اكس "تلقينا تقارير عن مشاهد مروعة على متن قطار في هانتينغدون، كامبريدجشاير"، مضيفا أن "أفكاره مع جميع المتضررين".

ولم تعرف على الفور هوية الشخصين اللذين تم اعتقالهما، كما لم تعرف دوافع الهجوم.

- جرائم الطعن

وشهدت جرائم الطعن في بريطانيا وويلز ارتفاعا مطردا منذ عام 2011، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

وفي حين أن بريطانيا تطبق بعضا من أشد ضوابط الأسلحة في العالم، وصف ستارمر تفشي جرائم الطعن بأنه "أزمة وطنية"، وقد عملت حكومته العمالية على الحد منها.

وصرحت وزارة الداخلية الأربعاء بأنه تم "مصادرة أو تسلم" نحو 60 ألف آلة حادة في إنكلترا وويلز، كجزء من جهود الحكومة لخفض الجرائم التي ترتكب باستخدام السكاكين والشفار إلى النصف خلال عقد.

ويمكن أن يؤدي حمل سكين في مكان عام إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وأفادت الحكومة عن انخفاض جرائم القتل بواسطة الطعن بنسبة 18% في العام الماضي.

وقتل شخصان وجرح آخرون في عملية طعن في كنيس يهودي في مانشستر مطلع تشرين الأول/اكتوبر، في اعتداء هز الجالية اليهودية المحلية والبلاد.

