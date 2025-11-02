القنصل المصري: هناك صداقة وود متبادل بين شعبي كوردستان ومصر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- افتتح المتحف الكبير في مصر، والذي يضم عشرة آلاف قطعة أثرية، وبهذا الصدد أعلن القنصل العام المصري في إقليم كوردستان أن شعب كوردستان يحب الثقافة المصرية ويوليها أهمية، وأضاف: المصريون أيضاً يحبون إقليم كوردستان.

وتم بناء المتحف الكبير في مصر بتكلفة مليار دولار، وقال عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، في مراسم افتتاح المتحف: السبت، الأول من تشرين الثاني 2025، نحتفل معاً بافتتاح المتحف الكبير في القاهرة ونكتب صفحة جديدة في تاريخ الحاضر والمستقبل.

وأشار أيضاً إلى أن هذا دليل حي على حضارة الإنسان المصري، الذي بنى الأهرامات ونقش قصص الخلود على الجدران.

فيما يتعلق بافتتاح متحف مصر الكبير، قال محمود فاروق، القنصل العام لمصر في إقليم كردستان لقناة كوردستان24، إن المتحف حتى أكبر من متحف اللوفر، ويضم العديد من القطع الأثرية النادرة والفريدة من نوعها، وجميع القطع الأثرية مصرية ومعظمها تم العثور عليها في المقابر بواسطة فرق التنقيب عن الآثار، وقد تم وضعها في المتحف.

وأضاف: شعب إقليم كوردستان ودود للغاية ويحب مصر، ومصر أيضاً تحمل نفس المشاعر تجاه شعب إقليم كوردستان.

القاهرة تعقد آمالاً كبيرة على المتحف، ويعتبر جزءاً أساسياً من خطط تطوير القطاع السياحي، وله أهمية كبيرة للاقتصاد، وفي الوقت ذاته يضم هذا المتحف عشرة آلاف قطعة أثرية تعود تواريخها إلى أكثر من ستة آلاف عام.