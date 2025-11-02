مارك سافايا يتسلّم مهامه رسميا مبعوثًا خاصًا إلى العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، تسلّمه رسميًا مهامه التي كلّفه بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها إشارة إلى عودة الاهتمام الأمريكي المباشر بالملف العراقي.

وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال سافايا: "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة... والآن أبدأ رسميًا مهامي. لنجعل العراق عظيمًا من جديد".

وكان الرئيس ترامب قد عيّن سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق في تشرين الأول الماضي، ليكون بذلك ثالث مبعوث أمريكي إلى بغداد بعد بول بريمر (2003) الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، وبريت ماكغورك (2014) الذي قاد التنسيق بين واشنطن وبغداد خلال الحرب على تنظيم داعش.

وفي أول تصريح له بعد تسلمه المهمة، أكد سافايا أن هدفه الرئيس هو إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، مشددًا على أن العلاقة بين البلدين تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المشهد العراقي استعدادات للانتخابات البرلمانية وعودة النقاش حول الوجود الأمريكي ودوره في استقرار البلاد، وسط توقعات بأن تسهم مهمة سافايا في إعادة رسم معالم السياسة الأمريكية في العراق خلال المرحلة المقبلة.