وزيرا خارجيتي العراق وتركيا يبديان دعمهما لعملية السلام ويعلنان اتفاقيات في ملف المياه

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الاتفاقية مع العراق حول المياه هي الأولى من نوعها، مشدداً على أن بلاده تدعم العراق بشكل كامل في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار.

وقال فيدان، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقده في مبنى وزارة الخارجية ببغداد: "بحثنا في بغداد العمل المشترك في مجالي المياه والتجارة"، مؤكداً أن "الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق اليوم حول المياه هي الأولى من نوعها".

وأضاف، أن "بلاده تدعم العراق بشكل كامل في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار، كما نعمل مع السلطات العراقية بشكل مباشر لمحاربة الإرهاب"، مشيرا الى ان "هناك عدد من الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم وستفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية".

وذكر " لدينا تعاون مثمر مع العراق بما يخص الطاقة"، موضحا ان "مشروع تركيا الخالية من الإرهاب سيحقق الأمن في المنطقة".

وتابع "سيكون التعاون على أعلى مستوى بين دول المنطقة، كما يجب أن يكون التعاون بين دول المنطقة في أقصى مراحله"، مقدما الشكر إلى "القيادة العراقية العليا وعلى رأسها رئيس الوزراء بما يخص ملف التنمية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن العراق سيوقع مع تركيا وثيقة تخص كيفية إدارة المياه.

وقال حسين، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي، إن "العلاقات بين العراق وتركيا تاريخيه"، مشيراً إلى أن "زيارة الوزير فيدان إلى بغداد تأتي لبحث قضية المياه التي تمثل أهمية مشتركة بين البلدين".

وأوضح وزير الخارجية، أنه "تم بحث ملف المياه مع وزير الخارجية التركي"، لافتا الى أن "بين العراق وتركيا 26 مذكرة تفاهم بمجالات مختلفة".

وتابع أنه "سيتم توقيع وثيقة تخص كيفية إدارة المياه مع تركيا"، موضحا ان "العراق يدعم المباحثات بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، ونأمل التوصل الى حل يرضي الجميع".