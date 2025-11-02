استعداداً ليوم الاقتراع.. الإعلان عن قائمة المراكز الإعلامية المخصصة لتغطية الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بناءً على الوثيقة المقدمة، فإن جميع مراكز الاقتراع المذكورة في الجداول هي المراكز الإعلامية التي يُسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها. وقد نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائمة بهذه المراكز لتنظيم التغطية الإعلامية وضمان شفافية العملية الانتخابية.

فيما يلي تفصيل للمراكز المخصصة حسب كل محافظة كما وردت في الوثيقة:

محافظة بغداد / الكرخ

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

مدرسة دجلة النموذجية الابتدائية المنصور / مقابل الرواد

مدرسة الدراية الابتدائية قرب شارع الكندي / قرب المجلس البلدي

المنطقة الدولية المنطقة الدولية مجمع القادسية السكني

مدرسة المسرة الابتدائية خلف مقر الاتحاد الوطني الكردستاني

ثانوية عمر المختار للبنين مجمع الصالحية السكني / خلف مقر الاتحاد الوطني الكردستاني

مدرسة الانباريين الابتدائية منطقة الانباريين خلف معمل الدبس

مدرسة الفراقد الابتدائية القادسية / قرب الجسر السريع

مدرسة البحتري بداية شارع النقابات مقابل دائرة الإخراج الكمركي الصحة

مدرسة البسملة مقابل سيطرة ساحة عدن

مدرسة الوطن المنطقة الدولية مجمع السكك

محافظة بغداد / الرصافة

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

راغبة خاتون / مدرسة المهج الاعظمية / راغبة خاتون / محلة ٣٠٤ خلف جامع النداء

فلسطين الثانية / مدرسة الكويت شارع فلسطين / ساحة بيروت / قرب جامع الامام علي

الكرادة ١ / مدرسة الأمل الابتدائية الكرادة محلة ٩٠٩ قرب شركة الجلود للصناعات الجلدية

خالد بن الوليد / متوسطة المجد للبنين زيونة خلف مول الأمير وقرب مطعم طاووق البنوك محلة ٧١٤

متوسطة بغداد للبنات الكرادة / ساحة الحرية محلة ٩٠٩

محافظة كربلاء

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

مدرسة الحسنين الابتدائية للبنين سيف سعد قرب مؤسسة الشهداء

ثانوية اليرموك للبنات الجمعية خلف مدرسة البشائر

اعدادية النجاح للبنات مركز القضاء حي الإسكان مجاور القائمقامية

محافظة النجف

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

متوسطة أوراس للبنات النجف حي الزهراء

اعدادية الساجدات النجف حي الأمير

محافظة بابل

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

اعدادية الحلة للبنين حلة القاضية قرب تربية بابل

مدرسة صفى الدين الحلي مركز الحلة / شارع الشاوي قرب البنزين خانه

معهد اعداد المعلمات شارع ٤٠ قرب دائرة الأوقاف

مدرسة الأقصى الابتدائية حي الجمعية / قرب روضة النبوغ

متوسطة الحكمة / ج ١ المحاويل الحي الجمهوري قرب المستوصف

مدرسة البحتري حلة البكرلي مجاور أسواق البكرلي

ثانوية المدحتية للبنات المدحتية مجاور المكتبة المركزية

ثانوية المسيب للبنات المسيب محلة الشيوخ قرب مصرف الرشيد

متوسطة الحكمة / ج ١ المحاويل الحي الجمهوري قرب المستوصف

محافظة القادسية

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

أبو الأسود الدؤلي / ١ / مدرسة دجلة الابتدائية حي العروبة خلف متحف الآثار

مركز تسجيل زينب الكبرى / ٢ / ثانوية الجواهري للبنين شارع حي الحكيم قرب الانواء الجوية

اعدادية دمشق الأولى للبنات / الزهراء ١ شارع حي الحكيم الرئيسي مجمع المدارس

مدرسة التسامح الابتدائية للبنين: شافعية ١ ناحية الشافعية قرب مركز شرطة الشافعية

محافظة ميسان

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

اعدادية العمارة المهنية التجارة / الأول عواشه / شارع الدوريات

مدرسة الوثبة الابتدائية / الجديدة الأول الجديدة / قرب تربية ميسان

مدرسة الخالدين الابتدائية / الأول قطاع ۲۸ قرب مركز الشرطة

محافظة المثنى

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

متوسطة الكرامة الغربي قرب قاعة الغدير

محافظة واسط

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

ثانوية المتفوقات للبنات / المثنى ١ واسط / كوت الكفاءات الشارع المقابل كراج بغداد

مدرسة الغربية الابتدائية / المثنى ١ واسط / الهورة مقابل المكتبة المركزية

محافظة البصرة

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية للبنين الطويسة قرب تصوير العروسة

متوسطة العشار للبنات الطويسة قرب تصوير العروسة

مدرسة قبس الابتدائية الاصمعي الجديد قرب جامع السهلاني

اعدادية البتول للبنات حي الحسين المنطقة الثالثة / شارع المدرسة

مدرسة فاطمة بنت الرسول الزبير/ محلة العرب / قرب سوق سوادي

متوسطة القلاع القرنة النهيرات / خلف وقود المحطة

مدرسة ابن الجوزي الابتدائية للبنين ابي الخصيب / نهر خوز/ قرب دائرة الري

متوسطة الأمير المدينة/ حي سيد الشهداء / مجاور ثانوية اكثم

محافظة ذي قار

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

مدرسة الفتح الابتدائية / مركز تسجيل اور ٣ الشامية تقاطع الرايات

محافظة الأنبار

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين الفلوجة / حي الجمهورية قرب مصرف الرافدين

مدرسة الرمادي الحمراء الابتدائية للبنين الرمادي / شارع البريد

مدرسة كندة الابتدائية للبنات الرمادي / حي المعلمين / مقابل دائرة صحة الانبار

مدرسة ذات الصواري الابتدائية للبنين عنه / حي القادسية / قرب جامع حمزه

محافظة ديالى

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

ثانوية الجواهري للمتميزين بعقوبة / مجاور البلدية

مدرسة المنذرية الابتدائية خانقين قرب مديرية الشرطة

ثانوية الحرية للمتميزات بعقوبة الجديدة تقاطع شارع الطابو

محافظة صلاح الدين

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

مدرسة المتميزات للبنات شارع الأربعين / قرب مدينة الألعاب

اعدادية بلد للبنات شارع السيد محمد / قرب مكتبة الواثق العامة

ثانوية سامراء الحجرية شامراء / شارع السكك / قرب جامع النور

مدرسة حسان بين ثابت حي اقصو / السوق الكبير

مدرسة الشهيد أبو مهندي المهندس الدجيل قرب المركز الصحي (الحسين)

مدرسة الفراهيدي الطوز / قرب دائرة بلدية الطوز

مدرسة الرصافي للبنين شارع الزهور / قرب معهد الفنون الجميلة

مدرسة الانفال الابتدائية سامراء حي السكة قرب جامع النور

اعدادية الطوز للبنين الطوز قرب منتدى شباب الطوز

محافظة نينوى

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

اعدادية تلعفر للبنين تلعفر ٢ حسنكوي / قرب مركز شرطة المثنى

متوسطة القيارة للبنين / القيارة داخل ١ القيارة قرب جامع الشهيدين

متوسطة قره قوش للبنين الحمدانية ١ الحمدانية / مجاور القائممقامية

اعدادية محمد بن القاسم سنجار ١ سنجار / قرب مستشفى سنجار العام

مجلس ناحية فايدة / فايدة ١ قرب دائرة البلدية

مدرسة عين سفني للبنين / الشيخان ٢ مركز قضاء الشيخان / قرب المحكمة

مدرسة الغفران للبنين / الاندلس ٣ حي المهندسين قرب جامع وجيه الصيدلي

مدرسة الفداء / صلاح الدين ١ حي الفرقان قرب مركز شرطة الاحرار

متوسطة بدر الكبرى للبنين / الشفاء ٣ حي الزنجيلي / قرب شارع الببسي

مدرسة حلب للبنين / اليرموك ٣ حي اليرموك قرب مستوصف الشبخون

محافظة كركوك

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

ثانوية الوثبة للبنين / عرفة ١ كركوك عرفة خلف المركز الصحي

مدرسة بارش للبنات / طريق بغداد ٢ طريق بغداد / خلف الجبهة التركمانية

ثانوية ام البنين / واسطي ٢ حي الواسطي خلف مول حجي زياد

مدرسة رحیم اوه / رحیم اوه ١ رحیم اوه قرب جامع علي ابن ابي طالب

مدرسة الامل الابتدائية للبنين / داقوق ١ قضاء داقوق حي العشائر خلف اعدادية ياران

مدرسة الوثبة / عرفة ١ عرفة قرب مصرف عرفة

خاصة / مدرسة الكندي مجاور القائمقامية كركوك

شورجة / ١ ثانوية كرميان حي شورجة قرب مركز شرطة الطرق الخارجية

واسطي / ١ ثانوية الواسطي للبنات حي الواسطي قرب تكية سيد عواد

قورية / ١ ثانوية حطين للبنات الماس قرب مركز صحي بكلر

إسكان / ١ مدرسة ١١ اذار للبنات الإسكان / قرب مدرسة إسكان

طريق بغداد / ٢ مدرسة المسجد الأقصى طريق بغداد / مقابل متنزه كركوك

مصلى / متوسطة عمر بن عبد العزيز مصلى قرب جامع اوجي

حويجة ١ اعدادية الحويجة قضاء الحويجة / خلف اعدادية الحويجة المهنية

داقوق ١ ثانوية الشفق للبنات قضاء داقوق / قرب قائم مقامية

محافظة أربيل

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

vip شورش ٢ فندق روتانا

عنكاوة مدرسة يزداندوخت الأساسية عنكاوة قرب روضة جنائن

كويسنجق ٢ / اعداية كوية للبنات خلف مديرية التربية

شورش اعدادية مأمون دباغ للبنات حي كويستان - ٤٠ متري مقابل مستشفى نازدار بامرني

سوران اعدادية ديلمان للبنات حي زانيارى - طريق شهيداني رواندوز

شورش ٢ / مدرسة كرنفال الأساسية داخل حي بختياري قرب سوبر ماركيت تیم مارت

ازادي / اعدادية بارزاني خالد محلة ئازادي قرب جامع ئازادي

شورش / مدرسة مصطفى عوزيري الأساسية داخل سنتر القرية الإيطالية ٢

بحركة داخل سنتر کنجان ستي داخل سنتر کنجان ستي

شاویس ١ / مدرسة زين الابتدائية داخل سنتر زين ستي

خبات / مدرسة ريبةر الأساسية قرية هنجيروك - المجمع القديم

برايةتي ورابرين / اعدادية شورش للبنات شورش قرب بانزينحانة شورش

زانكو / اعدادية احمدي خان للبنين زانكو - ١٠٠

سوران / مدرسة زيرين الاساسية داخل سوران - قرب دائرة زراعة سوران

مخيم ديبكة ناحية دبيكة

محافظة دهوك

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

ثانوية جكرخوين قضاء دهوك - محلة روناهي - قرب مسجد سعيد بیران

اعدادية دهوك للبنات قضاء دهوك - كري باصي مقابل مدرسة ١١ ايلول

اعدادية متينا المختلطة قضاء العمادية - مركز العمادية - مقابل قائممقامية عمادية

مدرسة كلي الاساس عقرة - مقابل محطة التعبئة

اعدادية شالين للبنات قضاء دهوك - محلة خبات قرب البانزيخانة الجديدة

اعدادية زيان للبنات قضاء زاخو - محلة كندك - بني تيي

ابتدائية فزين دهوك - محلة شفاء قرب ملعب دهوك

مدرسة مخيم شيخان قضاء شيخان - مخيم شيخان

ابتدائية شاريا للبنبن قضاء سميل - مخيم شاريا

محافظة السليمانية

اسم مركز الاقتراع عنوان مركز الاقتراع

اعدادية شيرين للبنات مركز السليمانية مقابل بارك ازادي

اعدادية شهيد جمال طاهر النموذجي مركز السليمانية شارع توي مةليك

متوسطة كاشما للبنات مركز السليمانية تلة سرجنار

مدرسة شهيدان كولة جو الأساسية / كلار مقابل محكمة كلار

مدرسة كوردستانی نوي الأساسية مركز السليمانية / محلة رابرين

متوسطة روشن بدرخان مركز السليمانية مقابل مسجد عثمان اغا

مدرسة بنكرد الأساسية مركز قضاء كلار بالقرب من قلعة شيروانة

مدرسة بتوين الأساسية مركز قضاء رانية بالقرب من مسجد سيد قادر

اعدادية جمجال مركز قضاء جمجمال بالقرب من المسجد الكبير

اعدادية كوردستاني نوى مركز قضاء سيد صادق قرب مركز صحي سيد صادق

ثانوية سارا المختلطة مركز قضاء دوكان مقابل مدرسة سةرجةم الأساسية

متوسطة شلير المختلطة مركز قضاء بنجوين قضاء بنجوين طريق باشماخ

اعدادية احمد مختار جاف مركز قضاء حلبجة بالقرب من مسجد نور فى سيد صادق مصعب بن عمير

مدرسة مصطفى نةريمان الأساسية مركز قضاء كفري بالقرب من متوسطة كوردستان للبنات

مدرسة رابرين الأساسية مركز قضاء دربندخان بالقرب من مسجد شافعي

اعدادية بةختياري المختلطة مركز قضاء سيد صادق مقابل بارك عام سيد صادق