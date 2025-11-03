ترامب يستبعد شن حرب ضد فنزويلا لكنه يرجح أن تكون أيام مادورو رئيسا معدودة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بإشارات متناقضة حول التدخل الأميركي المحتمل في فنزويلا، حيث قلل من مخاوف اندلاع حرب وشيكة ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو رئيسا باتت معدودة.

وتأتي تصريحات ترامب لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الأميركية، في الوقت الذي تحشد فيه الولايات المتحدة سفنا وطائرات وجنودا في منطقة البحر الكاريبي وتستهدف قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات.

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك".

لكنه عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا باتت معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي مادورو بتهريب المخدرات، لكن الأخير ينفي ذلك ويقول إن واشنطن تستخدم ذلك ذريعة "لفرض تغيير النظام" في كراكاس بهدف الاستيلاء على النفط الفنزويلي.

وأدت أكثر من 15 غارة جوية أميركية على قوارب في منطقة البحر الكاريبي إلى مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها السبت، ما أثار انتقادات حكومات دول في المنطقة.

ويقول خبراء إن الهجمات الأميركية التي بدأت في أوائل أيلول/سبتمبر ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كان المستهدفون تجار مخدرات معروفين.

ولم تقدم واشنطن حتى الآن أي دليل يثبت أن الأهداف التي تضربها كانت تقوم بتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

AFP