في دورته الحادية عشرة.. مهرجان حلبجة للرمان والخريف يحقق مبيعات بقيمة 1.7 مليار دينار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة حلبجة نجاحاً تنظيمياً واقتصادياً كبيراً خلال إقامة مهرجانها السنوي للرمان والخريف، حيث توافد 419,700 زائر وسائح على مدار أيامه الثلاثة.

وشكّل المهرجان منصة حيوية لمئات المزارعين لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية والخريفية، حيث بلغت قيمة مبيعات المنتجات الزراعية 700 مليون دينار، والمنتجات الغذائية 800 مليون دينار، فيما وصلت مبيعات الحرف اليدوية إلى 200 مليون دينار.

ويؤكد هذا الحدث السنوي دوره الفاعل في دعم الاقتصاد المحلي وإنعاش قطاع السياحة، إلى جانب توفيره لفرص عمل موسمية لأبناء المنطقة.