وفاة الممثلة الأميركية دايان لاد عن 89 عاما

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- توفيت دايان لاد، الممثلة الأميركية التي رُشّحت للأوسكار عن فيلم "وايلد آت هارت" ووالدة الممثلة لورا ديرن، الاثنين عن 89 عاما.

وخلال مسيرتها المهنية التي امتدت على ثمانية عقود، رُشّحت لاد للأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة ثلاث مرات، في فيلم "أليس دازنت ليف هير أنيمور" للمخرج مارتن سكورسيزي، وفيلم "وايلد آت هارت" للمخرج ديفيد لينش، وفيلم "رامبلينغ روز" لمارثا كوليدج.

وأعلنت لورا ديرن، ابنة لاد من زوجها الأول بروس ديرن، خبر وفاتها.

وكتبت ديرن في بيان لمجلة "هوليوود ريبورتر"، "لقد توفيت بطلتي المذهلة وأمي الحبيبة وأنا إلى جانبها هذا الصباح في منزلها في أوجاي، كاليفورنيا".

وظهرت لاد التي ولدت في ولاية مسيسيبي عام 1935، في العديد من البرامج التلفزيونية والمسرحية قبل أن يمنحها سكورسيزي دور نادلة في فيلم "أليس دازنت ليف هير أنيمور".

ثم اختار لينش لاد لتأدية دور "لولا" في فيلم الكوميديا السوداء "وايلد آت هارت" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1990.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها لاد أيضا "رامبلينغ روز" و"تشاينا تاون" و"إنلاند إمباير".

وأضافت ابنتها في البيان "لقد كانت أعظم ابنة وأم وجدة وممثلة وفنانة (...) لقد كنا محظوظين بوجودها. إنها تحلق مع ملائكتها الآن" من دون تحديد سبب الوفاة.

AFP