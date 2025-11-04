"هسهسات الضوء": إصدار جديد للمفكر عبد الحسين شعبان يوثق رواد الثقافة العراقية

منذ 3 ساعات

بيروت - صدر حديثًا عن دار النهار للنشر، كتاب "هسهسات الضوء في أنطولوجيا الثقافة العراقية" للكاتب والمفكر العراقي البارز الدكتور عبد الحسين شعبان. يستعرض الكتاب رحلة فكرية وثقافية وأدبية غنية، مقدمًا بانوراما شاملة لأبرز الشخصيات المبدعة التي شكلت ملامح الثقافة العراقية الحديثة.

وفي هذا العمل الموسوعي المتميز، يقدم شعبان قراءة متعمقة لسيرة وإنجازات أربعين شخصية مبدعة من مختلف التخصصات والاتجاهات الفكرية. ويقوم الكتاب على مزج منهجي بين الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، ليخلق فسيفساء متكاملة تمثل حقول المعرفة والفكر والثقافة والفن والأدب في العراق.

ويجمع الكتاب بين دفتيه شخصيات تنتمي إلى مدارس فكرية وبيئات اجتماعية متنوعة، لم يسبق أن جُمعت في مكان واحد، مما يجعله مرجعًا فريدًا للمهتمين بالشأن الثقافي العراقي.

يُذكر أن المؤلف، عبد الحسين شعبان، هو أحد أبرز مفكري الجيل الثاني من الحداثيين العراقيين والعرب، وله رصيد حافل يضم أكثر من 80 كتابًا في مجالات الفكر والقانون والسياسة والثقافة والأدب. وهو أيضًا ناشط حقوقي وأكاديمي مرموق، وحاصل على "وسام أبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي" لعام 2003، مما يضفي على عمله عمقًا وأصالة.

يمثل كتاب "هسهسات الضوء" إضافة نوعية، حيث يقدم للقارئ باقة ملونة من أنطولوجيا الثقافة العراقية.