كوردستان تشارك بفخر في مهرجان (أحب جارك) في ولاية تينيسي الأمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شاركت الجالية الكوردية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بفخر واعتزاز في المهرجان الثقافي والإنساني السنوي المعروف بعنوان (دراوسێكەت خوش بوێت) أي (أحب جارك)، الذي أُقيم في ساحة Civic Plaza بمدينة مرفريسبورو، بمشاركة أكثر من 40 دولة من مختلف القارات.

وحضر ممثلو المركز الثقافي الكوردي في ناشفيل ومجلس الجالية الكوردية فعاليات المهرجان التي تهدف إلى التقارب الإنساني والتبادل الثقافي بين الشعوب، وإبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة الأمريكية متعددة الجنسيات.

حضور كوردي متجدد للعام الثاني

يُعد هذا العام الثاني الذي يشارك فيه الكورد رسميًا في المهرجان، بعد المشاركة الأولى العام الماضي بجهود المركز الثقافي الكوردي في ناشفيل، وبدعم من نائب رئيس المركز إيبك إسماعيل الذي لعب دورًا مهمًا في تمثيل الجالية الكوردية وإيصال صوتها الثقافي.

رسالة من ممثل كوردستان

وفي كلمةٍ ألقاها إيبك إسماعيل خلال الفعالية، قال: "من المهم جدًا أن يكون لثقافتنا وحضارتنا حضور في الفعاليات الإنسانية والاجتماعية كهذا المهرجان الذي يحتفي بالمحبة والتسامح. عندما نتقاسم قيمنا وتاريخنا مع الآخرين، فإننا نُسهم في تعريف العالم بكوردستان، ونرسّخ هويتنا الثقافية من خلال التفاعل والتقدير المتبادل".

وأضاف: "هذه المناسبة تمنح شباب الجالية الكوردية فرصة للتعرف على جذورهم والتعبير عن هويتهم أمام المجتمع الأمريكي. هدفنا هو إبقاء الثقافة الكوردية حية عبر التعليم والتمثيل والمشاركة المجتمعية. وسنظل نحمل أمل كوردستان الحرة والمستقرة، ونعتز بإرثنا أينما كنا".

أنشطة ثقافية وموسيقية متنوعة

خلال المهرجان، قدّم الوفد الكوردي عروضًا فنية وثقافية متنوعة، تضمنت الأزياء التراثية الكوردية، والموسيقى الشعبية، والرقص الفلكلوري، ومعروضات تعليمية عن تاريخ كوردستان وتراثها، ما لفت أنظار الحاضرين وأثار إعجاب المشاركين من مختلف الجنسيات.

كما تميزت أجواء المهرجان بالحيوية والتفاعل، إذ تبادل الحاضرون الأطعمة والموسيقى والحكايات الشعبية في أجواء من التنوع والتسامح الثقافي. وأصبح الجناح الكوردي محطة مميزة للحوار والتعرف على تاريخ كوردستان الغني وثقافتها العريقة.

تأكيد على روح التعايش

وشدّد منظمو المهرجان على أهمية تعزيز قيم التفاهم والتنوع الإنساني بين الشعوب، فيما عبّر ممثلو الجالية الكوردية عن امتنانهم للاستقبال الحار، مؤكدين استمرار مشاركتهم في الفعاليات الثقافية المقبلة لتعزيز صورة كوردستان وإغناء التفاعل الحضاري مع المجتمع الأمريكي.

تقرير: كوردستان24 – ناشفيل / تينيسي