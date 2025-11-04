الأرز الكوردي من آكرئ "عقرة" يشق طريقه إلى الأسواق الأمريكية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- مع بدء موسم حصاد الأرز في قضاء آكري "عقرة"، شهد سوق هذا المنتج المحلي انتعاشاً ملحوظاً، وازداد الطلب عليه داخل البلاد وخارجها. ويشير المزارعون والتجار في المنطقة إلى أن جودة الأرز العالية هذا العام هي السبب الرئيسي لهذا الإقبال.

وفقاً لمعلومات مديرية الزراعة في آكري، زُرع هذا العام نحو 8 آلاف دونم من الأراضي بالأرز، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من 10 آلاف طن. يأتي ذلك في وقت كانت فيه مساحة زراعة الأرز العام الماضي أقل بسبب قلة المياه.

رضوان رمضان، صاحب مطحنة، يقول: "منذ 20 يوماً يجلب المزارعون محاصيلهم ونحن نقوم بتقشيرها وتنظيفها من القش. الأرز هذا العام أفضل بكثير من السنوات الماضية وأكثر جودة ومذاقه أطيب".

هذا الارتفاع في الطلب ليس فقط في الأسواق المحلية، بل إن التجار يوضحون أن الطلب من الدول الأجنبية لشراء أرز آكري قد ازداد. إبراهيم غفور، أحد التجار، يقول: "أرز آكري هو من أفضل أنواع الأرز، والآن لا يُباع فقط في السليمانية وأربيل ودهوك، بل يصل حتى إلى بغداد. حتى أن هناك طلب من أمريكا وقد أرسلناه أيضاً إلى خارج البلاد."

مصطفى محمد، مزارع من المنطقة، يتحدث عن أن سوق الأرز هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي. ويقول: "العام الماضي كان سعر الأرز لمدة ستة أشهر بين 47 إلى 48 ألف دينار، أما هذا العام فسعره بين 50 إلى 55 ألف دينار." وتختلف الأسعار حسب نوع الأرز، وتتراوح بين 2,500 دينار إلى 6,000 دينار عراقي لكل كيلوغرام.

أرز منطقة أكري يتميز بلونه وطعمه ورائحته الطيبة، وله شهرة خاصة ويختلف عن أنواع الأرز الأخرى في إقليم كوردستان والعراق. هذه الميزات جعلته مطلوباً سنوياً بكثرة وأصبح من المنتجات الاستراتيجية للمنطقة.