أربيل تهدي السليمانية سيارة إطفاء حديثة بقيمة تفوق مليوني يورو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تم إرسال سيارة إطفاء حديثة بقيمة تزيد عن مليوني يورو لمحافظة السليمانية.

اليوم الثلاثاء، الرابع من تشرين الثاني 2025، وبأمر من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان؛ تم إرسال سيارة إطفاء وإنقاذ حديثة قادرة على الوصول إلى ارتفاع 100 متر من أربيل إلى السليمانية، ومن المقرر أن تصل اليوم إلى مديرية الدفاع المدني في السليمانية.

وتُعد هذه السيارة من نوع "سوكايغ" الإيطالية واحدة من أكثر سيارات الإطفاء تقدماً على مستوى العالم، وخاصة للتعامل مع حوادث الحرائق في الأبنية العالية وعمليات إنقاذ المواطنين.

وتم شراء سيارتين مماثلتين، من إيرادات محافظة أربيل المحلية، خُصصت إحداهما لمحافظة أربيل والأخرى لمحافظة السليمانية. كما تم توفير سيارة أخرى من إيرادات محافظة دهوك الداخلية للدفاع المدني في دهوك وستصل في المستقبل القريب.

وجاء توقيع عقد شراء هذه السيارات في 24 تشرين الثاني 2023، وبلغ إجمالي تكلفة شرائها ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف يورو.

وصول هذه السيارات المتطورة يعزز بشكل ملحوظ قدرات فرق الدفاع المدني في مدن إقليم كوردستان لمواجهة المخاطر وحماية سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.