استهدف بصاروخ أُطلق من مسافة محددة.. إيران تكشف كواليس اغتيال إسماعيل هنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، لم تكن نتيجة عمل تخريبي داخلي، مشيراً إلى أن الاستهداف تم بصاروخ أُطلق من مسافة محددة، وأصاب النافذة مباشرة قبل أن يستقر في جسده.

وأوضح الحرس الثوري أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة الضربة، وأن الصاروخ جاء من الاتجاه نفسه، الذي كان ينظر نحوه، ما يعكس دقة التخطيط للعملية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني، عقب الحادث، أجمع على ضرورة الرد، وترك التوقيت للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد حل المشكلات التي واجهت عملية "الوعد الصادق 1".

وكان هنيّة قد قُتل داخل مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو (تموز ) 2024، بعد حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال هنية.

ونفت حركة حماس، سابقاً ادعاءات إسرائيلية بأن عملية هنية نُفّذت بقنبلة زرعت مسبقاً في غرفته بمقر إقامته في العاصمة الإيرانية.