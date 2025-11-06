مسرور بارزاني: مسألة الرواتب تم تسييسها وحكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن ملف رواتب الموظفين في الإقليم تعرض للتسييس بشكل متعمد، رغم التزام الحكومة الكامل بجميع واجباتها .

وقال رئيس الحكومة في تصريح لكوردستان24: "للأسف، ملف الرواتب جرى تسييسه. وقد أكدنا مرارًا أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، وفعلنا كل ما يلزم، بل وأكثر مما هو مطلوب".

وأضاف رئيس الحكومة مؤكداً:

"سوف نستمر، ونأمل أن نتمكن خلال فترة قريبة من تعويض رواتب الأشهر المقبلة. المسؤولية الأكبر تقع الآن على عاتق بغداد، وأنا أطالب أولئك الذين يكثرون من الشكوى بأن يوجهوا اعتراضاتهم نحو بغداد."

وجاءت تصريحات خلال زيارته لموقع بناء سد دوين في محافظة أربيل، اطّلع رئيس الحكومة ميدانيًا على سير العمل في السد الذي يُعد من المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتوفير مصادر إضافية للري والشرب ودعم القطاع الزراعي.

وبهذا الخصوص أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الماستر بلان (خطة المشروع) الخاصة بمنطقة دوين يتمتع بأهمية استراتيجية من مختلف الجوانب، لاسيما فيما يتعلق بإبراز القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة وتطويرها بما ينسجم مع خصوصيتها الثقافية والطبيعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن سد دوين، الذي يُعد أحد المشاريع الأساسية ضمن هذا الماستر بلان، سيكون له أثر إيجابي على البيئة، من خلال تعزيز موارد المياه والحفاظ على التوازن البيئي، فضلًا عن دوره في تأمين مصادر إضافية للمياه للزراعة والاستخدامات اليومية.

وقال مسرور بارزاني: سيكون له تأثير كبير على البيئة ودور كبير لخزن المياه, مشيرا الى انه خطوة استراتيجية لمواجهة آثار التغير المناخي وشح المياه، وسيُسهم في إنعاش المنطقة زراعيًا وسياحيًا."

وتولي حكومة إقليم كوردستان، ضمن برنامج الكابينة التاسعة، أهمية كبيرة لإنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية لدعم القطاع الزراعي وتنمية الموارد المائية باعتبارها أساسًا للتنمية المستدامة.

الاستمرار في خدمة المواطنين

وفي ختام حديثه، شدد مسرور بارزاني على أن خدمة شعب كوردستان هي الهدف الأساسي لعمل الحكومة، وليست منّة أو مكسبًا سياسيًا.

واضاف مسرور بارزاني : "خدمة شعب كوردستان مسؤولية نحملها بأمانة، وهي واجب. نحن هنا لنخدم، لا لنمتنّ على أحد. أما الكلام فنتركه لمن لا يعمل."

كما قام رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال هذه الزيارة، بالاطلاع على الاعمال الجارية لصيانة وترميم قلعة دوين الاثرية.