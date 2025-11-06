رئيس الحكومة مسرور بارزاني يزور قلعة دوين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، قلعة دوين، وذلك عقب تفقده مشروع سد دوين قيد الإنشاء.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد رئيس الحكومة مشروع سد دوين، قيد الإنشاء، وتتواصل الأعمال في مشروع سد دوين الاستراتيجي، ومن المتوقع بدء تجميع المياه في المشروع في أوائل عام 2027.

وبعد اكتماله، سيكون سد دوين قادراً على تجميع 100 مليون متر مكعب من المياه، على غرار مشروع سد كومسبان.

المشروع يعتبر شاملاً، بالإضافة إلى فوائده في تجميع المياه، حيث يشمل أيضاً تطوير طرق النقل المتعددة. ويأتي ذلك نظراً لأن المنطقة نائية وخدماتها كانت محدودة في السابق. وسيوفر السد فوائد كبيرة للسياحة، والثروة السمكية، وتوفير المياه للأراضي الزراعية الواقعة أسفل السد.