إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة: "تهديد من مسيّرات تهرّب أسلحة الى غزة"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أمر الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع تهريب الأسلحة الى قطاع غزة بواسطة الطائرات المسيّرة.

وجاء في بيان صادر عن كاتس نشر على حسابه على تطبيق تلغرام "وجّهت جيش الدفاع الإسرائيلي لتحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك تبعا لذلك من أجل التصدي لتهديد الطائرات المسيرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر".

وأضاف أن "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه".

AFP