خطة أمريكية لإقامة قاعدة عسكرية في دمشق لدعم اتفاق سوري - إسرائيلي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ذكرت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في إحدى القواعد الجوية في دمشق، في إطار ترتيبات تهدف إلى تمكين تنفيذ اتفاق أمني يجري التفاوض عليه برعاية واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

وتشير هذه الخطوة، التي لم يُكشف عنها سابقًا، إلى تحول مهم في العلاقات الاستراتيجية لدمشق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، والذي كان يُعد أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن القاعدة الجوية تقع بالقرب من أجزاء في جنوب سوريا، وهي مناطق مرشحة لأن تصبح منطقة منزوعة السلاح بموجب الاتفاق المرتقب بين الجانب السوري والإسرائيلي.

وتتولى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوسيط في هذا الاتفاق الذي يُتوقع أن يعيد رسم جزء من خارطة النفوذ الأمني والسياسي في سوريا والمنطقة.