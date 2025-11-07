كازاخستان تعلن أنها ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كازاخستان أنها ستنضم إلى الاتفاقات الابراهيمية، وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، حيث اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار بانه يشكل "تقدما حقيقيا".

وتربط الدولة الواقعة في آسيا الوسطى علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود، على عكس الدول العربية الأخرى الموقعة.

وجاء الإعلان عن انضمام كازاخستان في الوقت الذي يستضيف فيه ترامب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وزعماء أربع جمهوريات أخرى في آسيا الوسطى هي أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أجريت للتو محادثة هاتفية رائعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. كازاخستان هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى الاتفاقيات الابراهيمية"، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء الجسور حول العالم".

واشار ترامب إلى أنه سيتم الإعلان عن حفل توقيع رسمي قريبا، مضيفا أن "هناك العديد من الدول الأخرى التي تحاول الانضمام إلى نادي القوة هذا".

وقالت حكومة كازاخستان في بيان إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

وأكد مسؤول أميركي في وقت سابق معلومات أوردها موقع أكسيوس الإخباري أفادت بأن كازاخستان تسعى إلى تعميق علاقاتها مع إسرائيل.

وقال ترامب الأربعاء "لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية ونأمل أن نحظى بموافقة السعودية قريبا جدا".

وهو يمارس أيضا ضغوطا على سوريا التي سيلتقي رئيسها أحمد الشرع الاثنين، للانضمام إلى هذه المبادرة الدبلوماسية.

وفي العام 2020، أدت الاتفاقات الابراهيمية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

لكن العديد من الدول رفضت الانضمام إلى هذه الاتفاقات، لا سيما السعودية، وسوريا ولبنان.

وكانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن المملكة تراجعت عن ذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشدد السعودية على أنها لا تستطيع تطبيع العلاقات بدون التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو احتمال يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ فترة طويلة.