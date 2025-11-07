العراق يشهد أجواءً غائمة الاسبوع المقبل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الجمعة، أن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت في عموم البلاد تكون غائماً جزئياً مترافقاً مع رياح متوسطة السرعة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وصلاح الدين وواسط والديوانية وكربلاء المقدسة وميسان والنجف الأشرف والمثنى 33 ودهوك 29 والسليمانية 27 وأربيل 31 ونينوى وكركوك والأنبار والبصرة 32 وبابل وذي قار 34".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الجنوبية والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم المناطق".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وبين أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية وغائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، عدا الاقسام الغربية من البلاد فتكون جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".