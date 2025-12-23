رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس تحالف السيادة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول (ديسمبر) 2025، رئيس تحالف السيادة سرمد خميس الخنجر.

وشهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع في العراق، وبحث الحراك السياسي والجهود المبذولة بين مختلف الأطراف لتشكيل الكابينة الوزارية الاتحادية الجديدة.

وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، مع التأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على خدمة جميع المواطنين والمكونات العراقية كافة دون تمييز.