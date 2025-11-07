حماس تعلن أنها ستسلم رفات رهينة إضافي لإسرائيل ضمن اتفاق وقف النار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم رفات رهينة إضافي، اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي بيان على تلغرام، قالت كتائب القسام إنها ستقوم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بتسليم "جثة أحد أسرى العدو" بعد العثور عليها الجمعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ).

ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر، كانت حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، هم عشرون أحياء و28 قضوا.

ومذاك، سلمت الحركة جميع الرهائن الأحياء.

ومن أصل جثث 28 رهينة وافقت حماس على تسليمها لإسرائيل بموجب الاتفاق، أعادت الحركة حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني).

وسبق أن اتهمت إسرائيل حماس بالتباطؤ في إعادة رفات الرهائن المتوفين، في حين عزت الحركة بطء العملية إلى أن جثثاً كثيرة دفنت تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

وكررت الحركة دعوة الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات اللازمة والطواقم الضرورية لانتشال الجثث.

المصدر: فرانس برس