تكريت تختنق بالدخان.. مواطنون يحذرون من تفاقم التلوث ويدعون للاستفادة من تجارب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشهد محافظة صلاح الدين، ولا سيما مدينة تكريت، ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات التلوث البيئي الناتج عن ظاهرة حرق النفايات في أطراف المدينة ومحيط الأحياء السكنية. ويؤكد مواطنون أن هذه الممارسات تتكرر غالبًا في ساعات الليل، خصوصًا بعد صلاة العشاء أو قبيل الفجر، حيث يتصاعد الدخان الكثيف ليغطي السماء ويصل إلى المنازل والمناطق المكتظة بالسكان.

أبو أحمد، أحد سكان منطقة قريبة من مكبّات الحرق، يصف المشهد قائلاً: "عندما يحرقون النفايات، نرى السماء كلها تتحول إلى دخان. الأطفال يصابون بالاختناق، وكبار السن يعانون أكثر. الكثير من الحالات تُنقل إلى المستشفى بسبب ضيق التنفس".

ويشير مواطنون إلى أن استمرار هذه الظاهرة أدى إلى تزايد الحالات المرضية المرتبطة بالجهاز التنفسي، مثل الحساسية والربو والتهابات الرئة، الأمر الذي يترك أثرًا مباشرًا على الصحة العامة، خاصة بين الفئات الضعيفة.

تُعدّ ظاهرة حرق النفايات في الهواء الطلق إحدى أكثر الممارسات ضررًا على البيئة والصحة، إذ تنتج عنها غازات سامة مثل أول أوكسيد الكربون والديوكسينات، والتي تُعدّ من المواد المسرطنة.

ورغم وجود قوانين بيئية تمنع هذه الممارسات، إلا أن غياب الرقابة وضعف تطبيق التعليمات الصحية يجعل الأمر يتفاقم عامًا بعد عام.

دعوات للاستفادة من تجارب إقليم كوردستان

في المقابل، يسلط مواطنون وناشطون الضوء على تجارب ناجحة في إقليم كوردستان في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة.

حيث أطلقت حكومة الإقليم عدة مشاريع استراتيجية، من بينها: مشروع "روناكي" الذي يعتمد على نظم طاقة حديثة صديقة للبيئة.

مشروع "الحزام الأخضر" حول عدة مدن، والذي يهدف إلى الحد من التصحر وتقليل الغبار وتحسين جودة الهواء.

ويقول ناشط بيئي من تكريت: "نحتاج إلى إرادة حقيقية. تجربة إقليم كوردستان في إنشاء الأحزمة الخضراء والحد من التصحر تجربة ناجحة وملموسة. لو طبقت مثل هذه المشاريع في صلاح الدين، سنشهد فرقًا كبيرًا على المدى القريب والبعيد".

أزمة التلوث في تكريت ليست مجرد قضية بيئية، بل قضية صحية وإنسانية تتطلب تكاتف الجهات الحكومية والمجتمعية لوضع حلول عاجلة ومستدامة.

الاستفادة من التجارب الناجحة القريبة خطوة ممكنة، لكن الأهم هو وجود رقابة وتنفيذ فعلي يضمن حماية حياة السكان وجودة الهواء الذي يتنفسونه.

تقرير: هيمن دلو – كوردستان24 - تكريت