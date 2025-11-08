كركوك تحتفي بـ 600 معلم متطوع دعماً للدراسة الكوردية

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تم تكريم أكثر من 600 معلم متطوع في كركوك خلال حفل أقيم بمناسبة دعم الدراسة الكوردية في المدينة، في خطوة تؤكد أهمية استمرار هذا النوع من الدراسة وجهود حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني في دعم هذا القطاع.

وفي تصريح لـ كوردستان24، قال مدير الدراسة الكوردية في كركوك، كامران علي، إنه "بعد عام 2003، دعمت حكومة إقليم كوردستان الدراسة الكوردية في كركوك بشكل مستمر، ولولا هذا الدعم لما استطاعت الدراسة الكوردية أن تستمر بالوضع الحالي".

وأضاف علي أن "عدد المدارس الكوردية ارتفع من مدرسة واحدة إلى 558 مدرسة، يدرس فيها حالياً أكثر من 100 ألف طالب".

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان قدمت الدعم الكامل في جميع الجوانب، بما في ذلك توفير الاحتياجات، والرواتب، والموازنة، مبيناً أنه في هذا العام، تم توظيف أكثر من 1100 معلم بصفة عقود، وتم توفير نحو مليون كتاب دراسي.

كما وصف علي قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان بتوفير أراضٍ للمعلمين والموظفين العاملين في الدراسة الكوردية، وعددهم 5841 شخصاً، بأنه حدث تاريخي.

من جهته، أعرب مسؤول منطقة المعلمين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، رشاد فقي علي، عن شكره لمسرور بارزاني على دعمه المستمر، وقال لـ كوردستان24، "اليوم تم تكريم أكثر من 600 معلم متطوع". وأضاف: "لطالما دعم الحزب الديمقراطي الدراسة الكوردية في كركوك، ووضع خدمة المعلمين نصب عينه".

وأشار إلى أن هذا التكريم جاء في وقت تواجه الدراسة الكوردية في كركوك عدة تحديات، أبرزها نقص المباني المدرسية وتأخر رواتب المعلمين، مؤكداً أن الجهود للحفاظ على هذا النوع من التعليم وتطويره في المدينة المتنوعة عرقياً ما زالت مستمرة.

وشدد رشاد فقي علي، على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى نفسه مسؤولاً عن كركوك ويولي اهتماماً كبيراً لجميع القطاعات، وخاصة قطاع التعليم.