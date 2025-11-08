بيان وزارة البيشمركة بشأن توزيع الأراضي على الموظفين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة، في إقليم كوردستان، أن البيشمركة الذين تم تسجيل أسمائهم ويستحقون الحصول على الأراضي، ستوزع أراضيهم غداً في بلديات بنصلاوة، داراتو وكسنزان.

وأصدرت وزارة البيشمركة، اليوم السبت 8 تشرين الثاني 2025، بياناً أشارت فيه إلى أنه غداً الأحد سيتم توزيع نحو 16 ألف قطعة أرض ضمن إدارة بلديات أربيل العامة، حيث خُصص جزء كبير من هذه الأراضي للبيشمركة.

وأضافت، بحسب المعلومات، أن أولئك البيشمركة الذين تم تسجيل أسمائهم ويستحقون الحصول على الأراضي، سيتم تحديد أراضيهم غداً في الأماكن الثلاثة المحددة.

وفقًا لبيان وزارة البيشمركة، ستتم عملية توزيع الأراضي في ثلاث رئاسات بلدية:

بلدية بنصلاوة

بلدية دارتو

بلدية كسنزان

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير الأراضي للموظفين وقوات البيشمركة، بهدف الاستفادة من هذا القرار الصادر عن حكومة إقليم كوردستان.