الصدر يحث أتباعه على مقاطعة الانتخابات: وإذا اعتزلتموهم وانتخاباتهم فأووا إلى الإصلاح والمقاطعة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حث زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم السبت 8 تشرين الثاني 2025، أتباعه ومؤيديه، إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال الصدر: " وإذا اعتزلتموهم وانتخاباتهم .. فأووا إلى الإصلاح والمقاطعة، ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل صالح محمد العراقي، المعروف بأنه المقرّب والواجهة الإعلامية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة جديدة تتعلق بموقف التيار من الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي يسبقها التصويت الخاص يوم غد الأحد.

وكان مقتدى الصدر قد أعلن مقاطعة الانتخابات بشكل كامل، مؤكداً عدم دعم أي مرشح أو قائمة.

وفي السياق ذاته، نقل العراقي تحذيرات الصدر من محاولات شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

وقال العراقي في الرسالة المنشورة عبر منصات التواصل المرتبطة بالتيار: "قيل إن بعض الجهات تشترط على الناخبين تصوير ورقة الاقتراع مقابل أموال وعطايا. فخذوا الأموال إن كان ذلك يجوز قانونياً، ثم بعد التصوير أبطلوا الورقة بأي كتابة لتُلغى، وبذلك لا تعطون صوتكم لمن أراد شراءه".

وأضاف: "بهذا تكونون قد حرمتم الجهة المعنية من المال ومن الصوت معاً".

وختم العراقي رسالته بتأكيد موقف الصدر: "نحن على موقفنا في المقاطعة".

وأعلن مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن الأجواء الحالية "لا تسمح بإجراء انتخابات عادلة".

ويواصل الصدر عبر الرسائل المنقولة التأكيد على عدم دعم أي جهة سياسية أو قائمة انتخابية.

وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تصوير ورقة الاقتراع وإفسادها عمدًا يعد مخالفة قانونية واضحة، وقد يعرض مرتكبها للمحاسبة.

وتدعو المفوضية جميع الناخبين إلى الالتزام بضوابط العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.