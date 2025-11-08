قبيلة لُهيب ترفض تصريحات محمد الحلبوسي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رفضت قبيلة لُهيب العربية تصريحات رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي، التي هاجم فيها حكومة إقليم كوردستان واتهمها باتّباع سياسة تهدف إلى تهميش العرب وإضعافهم.

وقال شيخ قبيلة لهيب، طه محمد شحادة: نحن، كعشائر عربية وكاكائية، لم نرَ من حكومة الإقليم أي سياسة تجعل من العرب هدفًا أو تعمل على إضعافهم، كما يروّج بعض الأشخاص.

وأشار خلال بيانٍ رسمي، إلى أنه "من الطبيعي أن تحدث أحيانًا مشكلات شخصية أو إدارية هنا أو هناك، وهذا أمر موجود في عموم العراق، لكنه خطأ أن يُستغل ذلك لأغراض سياسية".

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان "وفّرت الحقوق بالتساوي للجميع، وأن القرى العربية تنعم بالأمن والاستقرار بفضل حكمة حكومة الإقليم التي تعتمد دائمًا الحوار في معالجة القضايا".

كما شدّد الشيخ شحادة على رفض استغلال معاناة الناس كورقة سياسية.

وقال: لا نريد خلق تفرقة بين المكونات، ونطالب محمد الحلبوسي بالتحقق من الوقائع قبل أن يُدلي بتصريحات تُسيء إلى التعايش المشترك.

وختم بالقول: العراق لا يحتمل مزيدًا من الانقسام، واستقرار الإقليم يعني استقرار العراق كله، ولذلك نرفض تصريحات وافتراءات الحلبوسي ضد حكومة الإقليم.