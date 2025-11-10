رشاد ميران لـ كوردستان24: فخورٌ بالحصول على وسام بوشكين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الكاتب والمترجم رشاد ميران أنه حصل على جائزة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخدماته في مجال الترجمة من الروسية إلى الكوردية.

وقال الكاتب الكوردي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن تلك الجائزة تشعره بأنه حصد ثمرة معاناته، ودليل على اهتمام روسيا بثقافتها ولغتها، وبكل من يُقدم خدمة للغتها".

وأشار ميران إلى أنه أثناء استلامه الجائزة، تحدّث إلى الرئيس الروسي، أنه يأمل بزيارته إلى كوردستان.

وأوضح أن بوتين أعرب عن سعادته وأن روسيا تنظر إلى كوردستان بإيجابية.

وقال: روسيا تمتلك مراكز أبحاث وخبرات في اللغة الكوردية، وتنشر نتاجات ثقافية متنوعة سنويًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد منح في الـ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، وسام “بوشكين” إلى الأكاديمي الكوردي البارز البروفسور رشاد ميران، تقديراً لإسهاماته في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية.

وأقيم حفل التكريم الرسمي في قصر الكرملين بموسكو، تزامناً مع احتفالات روسيا بـ”يوم الوحدة الوطنية”، حيث قلّد بوتين البروفيسور رشاد ميرن الوسام، ليكون بذلك أول كوردي ينال هذه الجائزة الرفيعة منذ تأسيسها عام 1999، والتي تُمنح للشخصيات المتميزة في الحفاظ على الثقافة الروسية ونشرها وتعزيز التواصل الإنساني.

وخلال كلمته في الحفل، أكد البروفيسور ميران على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين كوردستان وروسيا.

مشيراً إلى أنه بصفته باحثاً في علم الإنسان (إثنوغرافياً) كان دوماً من الداعمين للتعاون الثقافي بين الجانبين.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي إلى توسيع فرص تعلم اللغة الروسية في كوردستان، بهدف تعزيز التواصل الثقافي واللغوي بين الشعبين.

وفي ختام الحفل، أعرب ميران عن شكره وامتنانه للرئيس بوتين، موجهاً كلمته باللغتين الكوردية والروسية.