ريبر أحمد يدعو المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، خلال تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، الناخبين، للذهاب إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم القانوني والدستوري في اختيار ممثليهم الحقيقيين.

وقال أحمد اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025: أدعو جميع المواطنين للمشاركة في عملية التصويت واختيار ممثليهم الحقيقيين، أولئك الذين يستحقون الثقة، والذين لن يخونوا أصوات الناخبين في بغداد، وسيتمكنون من الدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين، لكي يكون هناك تمثيل حقيقي لشعب كوردستان في بغداد.

وافتتحت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لكوتا المكونات.