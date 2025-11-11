المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: سنغير أسلوب تعاملنا مع الأطراف السياسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025 في مؤتمر صحفي، أن الحزب سيتبع أسلوبًا مختلفًا في التعامل مع الأطراف السياسية عما كان عليه قبل الانتخابات.

وأوضح محمود محمد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيغير طريقة تعامله مع الأطراف لتشكيل التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن "شعب كوردستان صوت من أجل تشكيل البرلمان والحكومة، ويجب تحقيق آمال شعب كوردستان".

وأكد المتحدث باسم الحزب على ضرورة تطبيق الدستور الذي يتضمن المادة 140 ومجموعة أخرى من المواد التي تعد حقوقًا لشعب كوردستان، ويجب تطبيقها جميعًا بشكل متكامل. وأضاف: "لن نقبل بتطبيق بعض المواد الدستورية وانتهاك البعض الآخر".

كما أشار محمود محمد إلى وجود 53 مادة دستورية لم يصدر لها قوانين حتى الآن، بالإضافة إلى وجود العديد من المؤسسات الهامة للحكومة الاتحادية التي تجسد الفيدرالية، لكنها لا تزال غير موجودة.

وفيما يتعلق باحتمالية تشكيل تحالفات داخل البرلمان العراقي، قال محمود محمد: "لن يكون التحالف صعبًا إذا وصلت عقلية جميع الأطراف إلى أن العراق لا يمكن أن يُدار من قبل طرف قومي أو مذهبي معين، بل يجب على جميع الأطراف الدينية والقومية والمذهبية إدارة العراق معًا، لأن تجربة الحكم الأحادي فشلت في السابق".

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.